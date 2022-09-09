В Верховском районе за сутки потушили два серьезных пожара

. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Верховском районе Орловской области за сутки потушили два серьезных пожара Огонь повредил только имущество, люди не пострадали.

Один из пожаров случился на улице Ленина в Верховье вчера, 8 сентября. Около семи вечера там загорелся деревянный сарай, огонь перекинулся на рядом стоящую беседку. Пламя тушили сотрудники пожарно-спасательной части. В результате огонь уничтожил 42 квадратных метра хозпостройки. В пожаре пострадавших нет, а причины возгорания установят специалисты.

Еще вчера в это же время горел жилой дом в деревне Среднее Верховского района. Огнеборцы оперативно устранили возгорание, не дав огню распространиться. В доме обуглилась крыша. К счастью, здесь также обошлось без пострадавших.

- Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки в чердачном помещении. Пожарными спасены внутренние помещения дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.