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Происшествия9 сентября 2022 6:42

В Орле "УАЗ" врезался в "Ладу", пострадала женщина-водитель

Легковушка от удара снесла дорожное ограждение и вылетела на тротуар
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На Комсомольской в Орле 8 сентября произошло ДТП. Микроавтобус "УАЗ" врезался в легковую "Ладу", один человек пострадал.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, столкновение допустил водитель "УАЗа". 47-летний мужчина ехал по Комсомольской со стороны Карачевского шоссе, во встречном направлении двигалась 41-летняя женщина за рулем "Лады Весты". В районе дома №181 микроавтобус протаранил легковушку.

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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Удар был достаточно сильным. Водитель "УАЗа" не пострадал, а вот женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, получила травмы. Ее ждет лечение дома, госпитализация не потребовалась.

Всего за сутки на дорогах Орла и области случилось 11 ДТП, в других авариях никто не пострадал.