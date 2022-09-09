На Степана Разина в Орле случился пожар в квартире

. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле по улице Степана Разина 8 сентября случился пожар в квартире. Из задымленного дома пришлось эвакуировать людей.

ЧП произошло в вечернее время, в девятом часу. Когда на место происшествие прибыли пожарные, огонь уже грозил распространиться на смежные квартиры, все было в дыму. С верхних этажей эвакуировали шестерых жильцов. Очаг пожара газодымозащитники обнаружили в кухне.

- В результате пожара частично выгорела кухня на четырех квадратных метрах. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 15 раз, из них 6 выездов на ликвидацию возгораний и 9 выездов на помощь населению.