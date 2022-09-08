Юных орловцев приглашают поучаствовать в фестивале уличных мультфильмов

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В фестивале уличных мультфильмов примут участие начинающие и опытные аниматоры не только из России, но и других стран. Участникам нужно прислать мультфильмы, созданные в любых техниках и из любых материалов о дружбе, истории родного края, летних каникулах и спорте. Заявки принимаются до 17 сентября.

Финалистов творческого конкурса определят 30 сентября. Экспертное жюри выберет лучшие работы. Оценивать молодых аниматоров будут режиссеры и художники киностудии «Союзмультфильм», преподаватели ВГИКа и «Синергии», художники и мастера.

Мультипликационные работы юных авторов распределят по номинациям: «Лучший сценарий», «Дети от 8 до 13 лет», «Подростки от 14 до 18 лет» и «Дети до 7 лет при поддержке старших». Победители в каждой из них получат призы.

- Изучение азов этого вида творчества способно катализировать развитие креативных способностей у ребенка: это очень эффективный инструмент для самовыражения и изучения собственных способностей и талантов, - отметил генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Победителей выберут до 7 октября. Подробнее здесь.