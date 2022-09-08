Перед судом предстанет орловец, грозившийся удушить свою знакомую

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

За незаконное проникновение в квартиру и угрозу убийством в Орловской области суд вынесет приговор 51-летнему жителю Верховского района. Мужчина пробрался в жилище к своей знакомой, обещал задушить ее, за что нарвался на две уголовных статьи.

Само действо развернулось в июле этого года. Тогда женщина отказалась пустить в квартиру своего знакомого, не хотела с ним разговаривать и потребовала уйти, но тот был настойчив. Он оттолкнул хозяйку жилья, ворвался в жилище и схватил беднягу за шею, став угрожать: задушу. Этих действий хватило для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.

- Прокурором Верховского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Уголовное дело будет рассмотрено по существу мировым судьей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.