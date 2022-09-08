Фото: со страницы Андрея Клычкова

За участниками спецоперации из Ливен сохранят рабочие места и зарплату на полгода. Орловщина продолжает поддерживать военных.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях.

– Это подлинное проявление человечности, истинного патриотизма, который заключается в желании защитить свою родину и сделать ее лучше, сильнее, - написал губернатор.

Также глава региона обратился к представителям бизнеса и выразил уверенность в том, что этому примеру должны последовать все работодатели.

Напомним, ранее ливенцы собрали 2,5 тонны гуманитарного груза для военных, участвующих в специальной военной операции. Несколько дней назад в зону боевых действий направились еще два человека из Ливенского района: медсестра и доброволец.