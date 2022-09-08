Денежное вознаграждение получили 14 участников СВО из Орла. 200 тысяч мэрия доплачивает добровольцам, отправляющимся в зону спецоперации.

Это дополнительная поддержка, предусмотренная для добровольцев. Выплату получают граждане, зарегистрированные в Орле и направленные в зону СВО после 11 августа 2022. Уже выплачена такая мера поддержки 14 орловцам, в том числе пять человек получили деньги с начала сентября месяца, сообщает пресс-служба городской администрации.

Набор добровольцев продолжается. Пункт отбора на военную службу по контракту Орловской области работает по адресу ул. Привокзальная, 17, телефон 8 (4862) 54-03-86, военный комиссариат Орла по адресу ул. Маяковского, 56, телефон 8 (4862) 54-03-86.