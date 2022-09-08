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Общество8 сентября 2022 12:27

В Орле до конца недели устранят яму с битумом на улице Автогрейдерной

Ее обнаружили в августе 2021 года
Сергей Силаев
Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации города Орла

Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации города Орла

В Орле до конца недели устранят яму с битумом на улице Автогрейдерной. Ее обнаружили в августе 2021 года.

О начале работ сообщила пресс-служба городской администрации. «Экология» должна справиться с задачей за несколько дней.

В яму, которую орловцы прозвали «котлованом смерти» уже установили специальную капельницу, куда заливается горячее масло. Затем массу разогреют до жидкого состояния и откачают. Грунт с остатками нефтепродуктов утилизируют, а воронку засыпят землей.

Яма, обнаруженная год назад, имеет диаметр 5-6 метров. Еще одну с диаметром 2 метра нашли в начале 2022 года. Проверка специалистов показала, что отходы относятся к 3-му классу опасности.