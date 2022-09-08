Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские бегуны поучаствуют в «Кроссе наций» 17 сентября. Соревнование состоится в городском парке.

Спортивное мероприятие пройдет в субботу. На старт выйдут Олимпийские чемпионы, ветераны спорта, дети и взрослые. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Каждый участник должен предоставить комиссии документы: паспорт, полис ОМС, справку о допуске врача и полис о страховании от несчастных случаев. Комиссия будет работать с 13 по 16 сентября с 10.00 до 16.00 в «Училище Олимпийского резерва» на улице Матросова, 5. Зарегистрироваться можно будет и в день соревнований на месте.

Победителей ждут памятные призы, медали и дипломы от Министерства спорта Российской Федерации.