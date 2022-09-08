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Общество8 сентября 2022 11:12

В Орловской области сотрудники Министерства юстиции получили грамоты и награды

Ведомство отмечает 220-летний юбилей
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области сотрудники Министерства юстиции получили грамоты и награды. Ведомство отмечает 220-летний юбилей.

Торжественное мероприятие состоялось 8 сентября в управлении Минюста России по Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Андрей Клычков вручил награды сотрудникам за служение закону, выполнение гражданского долга и вклад в развитие Орловщины.

– Вы вносите неоценимый вклад в укрепление авторитета государственной власти, единства правового пространства, нормативно-правового регулирования. Обеспечиваете надежные правовые рамки современной жизни региона. Активно внедряете в свою работу информационные технологии, - сказал глава региона.

За первые полгода управление Минюста провело 832 правовых и 960 антикоррупционных экспертиз. Помимо грамот губернатора, орловцы получили благодарности, ведомственные награды. Наградила специалистов и избирательная комиссия Орловской области.