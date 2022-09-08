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В Орле 63 приемные семьи получили пособия на детей. Также усыновители имеют право на материнский капитал.

Орловские приемные родители могут получать такие же выплаты на усыновленных детей, как и родные. Можно обратиться в Пенсионный фонд за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание. В текущем году оно составляет 20 472 рубля. При усыновлении ребенка-инвалида, детей старше семи лет, кровных братьев или сестер размер такой выплаты достигает 156 428 рублей.

- Если приемные родители ребенка в возрасте до полутора лет неработающие либо потеряли работу по причине ликвидации предприятия, то одному из них положено пособие по уходу за ребенком, - уточнили в отделении Пенсионного фонда по Орловской области.

Кроме того, приемные родители смогут получить маткапитал. За первого ребенка положено 524 527 рублей, а при усыновлении второго сумма увеличивается на 168 616 рублей.