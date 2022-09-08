Фото: предоставлено Орловским краеведческим музеем
В Орловском краеведческом музее откроют выставку фотоклуба«Перспектива». В нее войдут снимки фотографов из Белгорода.
Выставка начнет работать в областном центре с 9 сентября. На ней представят снимки участников фотоклуба «Перспектива» из Белгорода, выполненные авторамив разных техниках и стилях. Эти фотографы уже принимали активное участие в обменных выставках и различных фестивалях. Также белгородские мастера уже на протяжении долгих лет тесно сотрудничают с орловскими фотографами.
- Среди авторов – именитые мастера, как Павел Титович, отмеченный высокими наградами престижных конкурсов, уже известные в Орле своими работами руководитель клуба Игорь Горелик, Ольга Шевцова, так и начинающие фотографы Наталья Моторина, Алиса Кравченко, - отметили в краеведческом музее Орла.
Фотовыставка будет работать до 7 октября.
КОГДА? ГДЕ?
9 сентября, 15.00
ул. Гостиная, д. 2.
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