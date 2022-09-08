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В Орловской области пока не планируют возвращать масочный режим. В регионе его отменили 10 июня.

О том, что введение жестких ограничительных мер пока не планируется на Орловщине из-за ситуации с COVID-19 рассказал губернатор Андрей Клычков в эфире 7 сентября.

– По масочному режиму: мы и сегодня с Роспотребнадзором обсуждали, пока жестких мер не планируется. Да растем, но не растем в тяжелых случаях, которые требуют госпитализации и когда вводятся ограничительные мероприятия, - сказал глава региона.

Клычков выразил уверенность в том, что орловцы – здравые люди, которые могут себя обезопасить. Напомним, за последние сутки COVID-19 в Орловской области заразились 355 человек.