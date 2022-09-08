Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 355 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 230 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 8 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений среди орловцев достигло отметки 121 554. Из них 355 заболели за последние 24 часа.

Победили болезнь местные жители 116 748 раз. За сутки больничные закрыли 230 человек.

Медики госпитализировали в больницу 29 человек. За сутки умер 1 орловец. Всего коронавирусная инфекция унесла 1 943 жизни в Орловской области с начала пандемии.