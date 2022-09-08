На орловской дороге женщина на малолитражке сбила велосипедиста

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области в ДТП пострадал пожилой велосипедист. В темное время суток его сбила малолитражка "Дэу Матиз".

Авария произошла поздним вечером 7 сентября, в начале двенадцатого часа. По дороге между селами в Покровском районе на "Дэу" ехала женщина 48 лет, машина двигалась в направлении села Федоровка. Попутно ехал 62-летний мужчина на велосипеде "Десна", автомобиль снес двухколесный транспорт.

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП, велосипедист получил телесные повреждения, доставлен в Ливенскую ЦРБ, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах региона произошло 18 ДТП, в других авариях никто не пострадал.