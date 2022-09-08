Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле детсад на улице Ливенской распахнет двери 1 ноября. Запись в ясли еще идет.

Детский сад на улице Ливенской откроется 1 ноября. Он рассчитан на 105 человек в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Строительные работы уже завершены. В ближайшее время рабочие займутся котельной, затем внутренним обустройством, после чего детский сад планирует получить разрешение на работу.

– Общестроительные работы завершены, и большинство работников уже вышли с объекта. Работает клининговая компания, в чистые помещения расставляют мебель. До понедельника мы планируем завершить её монтаж и повесить шторы. С эстетической точки зрения всё будет готово на 100% ко вторнику, - рассказала заведующая учреждением Юлия Новикова.

Сейчас свободно около 50 мест, поэтому записать ребенка еще можно. Для этого необходимо обратиться в отдел дошкольного образование управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла во вторник с 9.00 до 13.00 и в четверг с 13.00 до 18.00. Отдел находится на улице 1-ой Посадской, 14, кабинеты 57,59. (Телефоны: 73-54-46, 73-59-17).