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В Орловской области беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат дополнительные денежные выплаты. Они положены инвалидами, ветеранам, мамам и беременным женщинам.

Выплаты назначат согласно указу президента от 27 августа 2022 года. Их в скором времени получат беженцы, рассказала руководитель департамента труда Орловской области Ирина Гаврилина в ходе онлайн-брифинга, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно указу, беженцы могут рассчитывать на восемь выплат. Часть из них ежемесячные, а другие выплачиваются один раз.

Ежемесячная пенсионная выплата и социальная для инвалидов составляет 10 тысяч рублей. Доплату к ежемесячной пенсии в размере 3 тысяч рублей направят и инвалидам первой группы, детям-инвалидам и тем, кто старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получат ежемесячно дополнительно 5 тысяч рублей.

При рождении ребенка мамы получат по 20 тысяч рублей, беременным девушкам направят единожды 10 тысяч рублей. Также на каждого ребенка предусмотрено по 10 тысяч рублей, если родитель один.

– В ближайшее время мы ожидаем поступления в регион денежных средств для реализации Указа, после чего сразу начнем осуществлять выплаты, - рассказала Ирина Гаврилина.