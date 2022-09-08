Все школы, детсады и больницы в Орле готовы к началу отопительного сезона

Учреждения соцкультбыта готовы к подаче тепла Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле все школы, детские сады, больницы и соцучреждения готовы к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вопрос обсуждался накануне, 7 сентября, на совещании в горадминистрации. Все учреждения соцкультбыта, а именно 47 школ, 79 садиков, 31 медучреждения, 79 организаций социальной сферы на 100% готовы к включению отопления. Что касается жилых домов, то паспорта готовности получили далеко не все: не готовы к старту больше 60 многоэтажек.

- Львиная доля многоквартирных домов, которые пока не получили паспорт готовности, недавно сменили управляющую компанию. С новыми организациями договоры заключены около недели назад, и сейчас процесс подготовки к отопительному сезону в самом разгаре. В ближайшую неделю все многоквартирные дома нашего города будут готовы к приему теплоносителя, - заверил Вадим Ничипоров, начальник управления ЖКХ и транспорта администрации Орла.