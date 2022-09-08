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В Орловской области свыше 400 беженцев нашли работу. Вакантными остались почти тысяча мест.

О ситуации с трудоустройством вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины рассказала руководитель департамента труда Орловской области Ирина Гаврилина в рамках онлайн-брифинга, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Орловские центры занятости контактируют с пунктами временного размещения и проводят комплекс мероприятий для принятия на работу еще не трудоустроенных людей.

– В настоящее время банк вакантных рабочих мест для эвакуированных граждан содержит сведения о 96 работодателях, готовых предоставить 952 рабочих места, из них с предоставлением жилья – 131. На текущий момент 424 прибывших на территорию региона гражданина, являются занятыми, - сообщила Ирина Гаврилина.

Прибывшие в регион трудоустраиваются в различные сферы: образование, медицина, торговля и другие.