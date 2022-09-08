Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловский фронтовик Виктор Шигин отметил 98-летний юбилей. В военные годы он участвовал в крупных сражениях, имеет множество наград.

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Андреевич Шигин родился 7 сентября 1924 года. Накануне ему исполнилось 98 лет. В годы войны он был телефонистом, служил в98-м гвардейском батальоне 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Его боевой путь начался со сражений на Курской дуге. Также он участвовал в освобождении деревни Ахтырка в Колпнянском районе, Украины, Польши, Венгрии, форсировал Днепр под Киевом. Закончил войну фронтовик в Австрии.

О наградах Виктора Шигина рассказали в администрации Орла. Он удостоен ордена Красной звезды, Отечественной войны II степени, получил две медали «За Отвагу», а также медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».

Сегодня поздравить ветерана с такой важной датой пришли представители городской администрации и территориального управления по Заводскому району. В адрес Виктора Андреевича прозвучали самые теплые и сердечные слова.