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Спорт7 сентября 2022 15:08

Орловец Александр Теванян везет из Анапы бронзу

Всероссийские юношеские игры боевых искусств по 23 видам спорта собрали более 6000 участников
Алексей СЕРГУНИН
В соревнованиях по рукопашному бою участвуют 400 спортсменов из 22 регионов страны. Фото с сайта rffrb.ru.

В соревнованиях по рукопашному бою участвуют 400 спортсменов из 22 регионов страны. Фото с сайта rffrb.ru.

В рамках Игр проходят соревнования по рукопашному бою, в которых участвуют почти 400 спортсменов из 22 регионов страны. Среди юношей 14 – 15 лет в весовой категории 48 кг третье место занял Александр Теванян из Орловской области. Вторым стал Андрей Юдин (Астраханская область). Победу праздновал Адам Джабраилов (Чеченская республика). Еще одна бронза в активе Евгения Февралева (Тульская область).

Как сообщалось ранее, в Орле состоялось закрытие XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года.

Тем временем, орловские спортсменки стали вторыми на домашних всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах.