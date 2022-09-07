Строительство футбольного манежа в Орле завершится в декабре 2023

Фото: Андрей Клычков, Вконтакте

Футбольный манеж, строительство которого ведется в Орле, планируется сдать в конце 2023 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

О том, какими темпами идет стройка, глава области рассказал у себя в соцсетях.

Фото: Андрей Клычков, Вконтакте

- На объекте выполнены работы по демонтажу старых конструкций, капитальному ремонту котельной, устройству фундаментов, железобетонных колонн и монолитных фундаментных балок зала манежа. Ведется изготовление металлоконструкций ограждающей и несущей части футбольного манежа. Закуплена арматура для устройства каркаса верхних этажей административно-бытового здания. Практически выполнено монолитное перекрытие первого этажа пристройки, продолжаются работы по устройству инженерных коммуникаций, - рассказал Андрей Клычков.

Темпы строительства глава области назвал неплохими, обозначив декабрь 2023 года сроком сдачи крупного спортивного объекта. Площадь манежа составит 9,5 тысяч квадртных метров, помимо спортивной части, тут будут раздевалки, тренажерные залы, медицинские кабинеты.