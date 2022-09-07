В Орловской области убрано 685 тысяч гектар зерновых и зернобобовых

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области продолжается уборка полей. По состоянию на 7 сентября, аграрии убрали больше 685 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур - яровых и озимых.

Урожайность зерна в этом аграрном сезоне на сегодняшний день составляет 48,7 центнера с гектара, намолочено его 3340 тысяч тонн.

Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграмы из Орла". Продолжается уборка других культур. Так, гречиху убрали на площади в почти 15 тысяч гектар, объем урожая составляет 23,7 тысячи тонн. С площади 1,25 тысяч гектар убрали люпин, намолотив его 3,72 тысячи тонн. Идет уборка ярового рапса: убрано 33,7 тысячи гектар, семян получено 88,6 тысяч тонн.

Также в хозяйствах выкапывают сахарную свеклу. Убрано 1,67 тысячи гектар, корнеплода собрано 60,5 тысяч тонн, урожайность свеклы - 363, 3 центнера с гектара. Почти 55 тысяч тонн сахарной свеклы вывезено для переработки.