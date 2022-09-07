В Колпне появятся площадки для крупногабаритного мусора

Крупногабаритные отходы жителям Колпны девать было некуда Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Колпне появятся мусорные площадки после проверки прокуратуры. Специальные места для крупногабаритных отходов отсутствовали возле многоквартирных домов.

Нарушение правил обращения с ТКО и санитарно-эпидемиологических требований выявила в Колпнянском районе Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Так, на территории домов в поселке Колпна отсутствовали площадки накопления коммунальных крупногабаритных отходов. Обслуживающая организация не позаботилась о создании специально оборудованных для мусора мест.

- В целях защиты прав граждан прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на данную организацию обязанности оборудовать площадки для ТКО возле многоквартирных домов, находящихся под ее управлением, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Суд требования удовлетворил. Исполнение судебного акта проконтролирует прокурор.