Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В орловской больнице Боткина запустят второй кислородный концентратор. По планам, его введут в эксплуатацию к концу 2022 года.

Оборудование нужно, чтобы обеспечить кислородом пациентов, нуждающихся в нем. В частности, это касается больных коронавирусной инфекцией. Система, которую установят в городской больнице Боткина произведена в России. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграмы из Орла". Сейчас концентратор установлен, впереди введение его в эксплуатацию и согласования в Ростехнадзоре.

Медучреждения ждут и другие новшества: так, до конца года тут поставят новые лифты во взрослой поликлинике. Средства выделены из бюджета области.