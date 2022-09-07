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Общество7 сентября 2022 13:29

В орловской больнице Боткина запустят второй кислородный концентратор

По планам, его введут в эксплуатацию к концу 2022 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Архив "КП"

В орловской больнице Боткина запустят второй кислородный концентратор. По планам, его введут в эксплуатацию к концу 2022 года.

Оборудование нужно, чтобы обеспечить кислородом пациентов, нуждающихся в нем. В частности, это касается больных коронавирусной инфекцией. Система, которую установят в городской больнице Боткина произведена в России. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграмы из Орла". Сейчас концентратор установлен, впереди введение его в эксплуатацию и согласования в Ростехнадзоре.

Медучреждения ждут и другие новшества: так, до конца года тут поставят новые лифты во взрослой поликлинике. Средства выделены из бюджета области.