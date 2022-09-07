В Орле пройдут военно-спортивные сборы. Поучаствуют в них сто человек.

Военно-спортивные сборы «Авангард» продлятся с 12 по 16 сентября на базе отдыха «Лесная поляна», расположенной в селе Становое. Проведет их центр «Патриот-57». Торжественно откроют мероприятие 13 сентября в 11.00.

По информации Правительства Орловской области, сборы организовали при поддержке Департамента внутренней политики, Департамента образования и Академии ФСО.

Всего в спортивном мероприятии примут участие сто орловцев. Для них составили программу с занятиями по тактической, инженерной, огневой, строевой, физической, медицинской, высотно-спасательной и воздушно-десантной подготовке. Также участники изучат общевоинские уставы, основы автономного существования, топографии и управления БПЛА.