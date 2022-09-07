Молочный завод из Орловской области сможет отправлять продукцию в Конго и Нигерию

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Орловский молочно-консервный завод сможет отправлять продукцию в Конго, Нигерию, Иорданию и ОАЭ. Предприятие прошло проверку Россельхознадзора.

Ветеринарно-санитарное обследование на предмет соответствия всем требованиям для экспорта продукции прошло на Верховском молочно-консервном заводе. Его провели специалисты Россельхознадзора.

- В результате обследования предприятие признано соответствующим и внесено в реестр экспортеров со статусом «Без ограничений». Подтвердив свое соответствие, завод получил право отправлять готовые молочные продукты в Конго, Нигерию, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты, - пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Помимо того, орловский производитель уже экспортирует свою продукцию в Азербайджан, Грузию, Молдову, Монголию, Туркменистан, Узбекистан, ЛНР, ДНР и страны ЕврАзЭС. В этом году с завода отправили 1400 тонн готовой молочной продукции. Ее качество регулярно подтверждается лабораторными исследованиями.