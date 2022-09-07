Фото: Орловская митрополия

Собор Орловских святых могут расширить. Сейчас он состоит из шести человек.

Об этом рассказал председатель епархиальной комиссии по канонизации протоиерей Игорь Чистюхин в интервью «Радио России. Орел».

В состав собора могут добавить священномученика Иоанна Кукшу, святителя Феофана, затворника Вышенского, митрополита Филарета и епископа Поликарпа.

в первоначальный состав Собора Орловских святых включены священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы. Также преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим преподобноисповедник Сергий.

Второе празднование Собора Орловских святых пройдет в Болхове, 8 сентября.