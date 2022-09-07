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В Орле суд на три месяца остановил деятельность кафе из-за нарушения санитарных норм. В деятельности заведения нашли множество несоответствий закону.

Об этом рассказала пресс-служба Заводского районного суда Орла. В суд попало дело о нарушении индивидуальным предпринимателем законов и норм "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В том числе, при приготовлении и хранении еды и напитков.

- Установив многочисленные нарушения требований действующих Санитарных правил и норм судья признала индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначила ему наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на срок 90 суток, - рассказали в райсуде.

Пока что в силу постановление не вступило.