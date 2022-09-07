Двое орловцев отправятся в колонию за избиение знакомого из-за сигарет и аккумулятора

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Двое нетрезвых мужчин избили орловца из-за сигарет и аккумулятора. Потерпевшему сломали ребра, нанесли множественные раны и ссадины.

В деле разбирался Мценский районный суд. Житель Мценска и Мценского района 7 мая 2021 года незаконно проникли в жилище знакомого, желая забрать аккумулятор. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Амчане подошли к дому знакомого, который был возле входной двери. Не желая расставаться с имуществом, мужчина закрыл дверь, но один из обидчиков выставил ногу в дверной проем.

Незаконно пробравшись в дом, орловцы вырвали костыль у знакомого, ударили его по животу, а затем избили его руками, ногами, табуретом и ведром, нанося удары по голове и телу. В итоге мужчине сломали ребра, он получил ссадины головы и кровоизлияния. Ранее аккумулятор уже пытались украсть.

Параллельно с избиением, преступники нашли 27 пачек сигарет и аккумулятор. Общая сумма ущерба составила 8 350 рублей. Находясь в суде, амчане признали вину частично и обжаловали приговор суда. Орловский областной суд оставил его без изменений.

Ранее судимый мужчина получил 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, второй – не судимый – получил 9 лет строгого режима и ограничение свободы на 1 год.