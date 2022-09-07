Суд признал законным увольнение Парахина с должности директора Фонда развития промышленности

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Советский районный суд Орла признал законным увольнение Геннадия Парахина с должности директора Фонда развития промышленности. Экс-руководитель пытался восстановиться на работе.

Как сообщает пресс-служба Совесткого райсуда, гражданское дело по иску Парахина рассматривалось 5 сентября. Истец хотел, чтобы незаконным признали его увольнение, а также собирался взыскать компенсацию зарплаты, премию по итогам работы и моральный вред.

- Суд признал увольнение законным и исковые требования удовлетворил частично. С Фонда развития промышленности Орловской области в пользу Парахина Геннадия взыскана премия по итогам работы за 2021 год. В остальной части требований – отказано, - рассказали в Советском районном суде.

Пока что решение в силу не вступило.