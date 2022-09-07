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Здоровье7 сентября 2022 10:34

В Орловской области выявили 348 случаев COVID-19 за сутки

Выздоровели 224 человека
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 348 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 224 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 7 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших достигло отметки 121 199. Из них за последние сутки заразились 348 орловцев.

Всего местные жители победили болезнь 116 518 раз. За последние 24 часа 224 человека закрыли больничные.

Медики госпитализировали в больницы 36 орловцев. За сутки никто не умер. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 1 942 человек в Орловской области с начала пандемии.