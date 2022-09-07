Жители Ливен собрали еще 2,5 тонны гуманитарного груза для российских военных

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Из Орловской области в зону специальной военной операции была направлена очередная посылка для российских бойцов. Еще 2,5 тонны гуманитарного груза собрали жители Ливен.

Бойцам передали воду, продукты, сигареты. Также школьники, уже по традиции, написали письма для военнослужащих со словами поддержки и нарисовали рисунки.

- Жители области сплотились вокруг общих целей, возможности словом и делом выразить свою поддержку нашим воинам, сказать, что дома в них верят, любят и ждут. Орловщина продолжает доказывать, что это большой и душевно-богатый регион. Парни сражаются за нас там, а мы здесь − оказываем им всестороннюю поддержку, - отметил губернатор Андрей Клычков.

Как помочь в Орловской области российским военным и беженцам читайте здесь.