Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Орловчанка пришла в гости и украла 13 тысяч рублей. Часть суммы она успела потратить.

О краже сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. Деньги из квартиры пропали в Глазуновском районе.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и установили вора. Ей оказалась 34-летняя местная жительница.

Перед хищением она была в гостях с компанией, а когда компания разошлась, хозяева заснули, но забыли закрыть дверь. Орловчанка вернулась, нашла сбережения и незаметно вышла из жилища. Пропаду удалось обнаружить только через несколько дней.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли у женщины часть похищенной суммы. Следствие продолжается.