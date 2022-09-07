Фото: Сергей Силаев/Архив "Кп"

В Орле 7 сентября отключат электричество на четырех улицах. Воды не будет на одной.

О плановых работах служб ЖКХ рассказали в пресс-службе городской администрации. Рабочие временно остановят котельную.

7 сентября с 9.00 до 12.00 электричества не будет на улице Емлютина, 20 и улице Зеленина, 10. А с 14.00 до 17.00 электроэнергию временно отключат на улице Черкасской, 32 и улице Гагарина, 17.

Также из-за ремонта водопровода с 9.00 до 15.00 холодную воду отключат на улице Металлургов, 48.