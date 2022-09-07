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Общество7 сентября 2022 7:12

Орловская актриса стала Заслуженным артистом России

Указ уже подписал президент
Сергей Силаев

Орловская актриса стала Заслуженным артистом России. Указ уже подписал президент.

Кукловод Орловского театра кукол Татьяна Легкобит стала Заслуженной артисткой страны. Приказ президента страны Владимира Путина 5 сентября опубликован на интернет-портале правовой информации.

Артистке 14 сентября исполнится 72 года. Она окончила Саратовское театральное училище, а карьеру начала в Пермском театре кукол 50 лет назад. Спустя 15 лет, в 1987 году стала актрисой Орловского театра кукол.

За полвека артистка поработала с такими режиссерами, как Наумов, Карбовничая, Куприн, а также с Денисенко, Мер, Сергейчевым, Смирновой.