Орловская актриса стала Заслуженным артистом России. Указ уже подписал президент.

Кукловод Орловского театра кукол Татьяна Легкобит стала Заслуженной артисткой страны. Приказ президента страны Владимира Путина 5 сентября опубликован на интернет-портале правовой информации.

Артистке 14 сентября исполнится 72 года. Она окончила Саратовское театральное училище, а карьеру начала в Пермском театре кукол 50 лет назад. Спустя 15 лет, в 1987 году стала актрисой Орловского театра кукол.

За полвека артистка поработала с такими режиссерами, как Наумов, Карбовничая, Куприн, а также с Денисенко, Мер, Сергейчевым, Смирновой.