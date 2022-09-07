В Орле автобус столкнулся с легковушкой, пострадала пассажирка общественного транспорта

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в районе остановки "площадь Карла Маркса". В ДТП пострадала пожилая пассажирка общественного транспорта.

Авария произошла 6 сентября днем. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 37-летний водитель "ПАЗа" выезжал с остановки и столкнулся с легковушкой "Рено Логан", которая двигалась в попутном направлении, за рулем был 21-летний водитель. Из-за удара в салоне автобуса упала пассажирка. 83-летняя пенсионерка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

Всего за сутки, по информации областной Госавтоиснпекции, на дорогах региона произошло 18 ДТП, в двух авариях пострадали пожилые женщины.