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Происшествия7 сентября 2022 7:01

В Орле автобус столкнулся с легковушкой, пострадала пассажирка общественного транспорта

"ПАЗ" и "Рено" не разъехались на Комсомольской
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в районе остановки "площадь Карла Маркса". В ДТП пострадала пожилая пассажирка общественного транспорта.

Авария произошла 6 сентября днем. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 37-летний водитель "ПАЗа" выезжал с остановки и столкнулся с легковушкой "Рено Логан", которая двигалась в попутном направлении, за рулем был 21-летний водитель. Из-за удара в салоне автобуса упала пассажирка. 83-летняя пенсионерка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

Всего за сутки, по информации областной Госавтоиснпекции, на дорогах региона произошло 18 ДТП, в двух авариях пострадали пожилые женщины.