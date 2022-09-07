Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле сгорел гараж с машиной. Возгорание случилось на Новосильском шоссе.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Пожар вспыхнул 6 сентября, около 21.00.

Пожарные приехали в тот момент, когда огонь уже разгорелся изнутри. Из-за угрозы распространения на соседние строения, был объявлен повышенный номер сложности. Сотрудники МЧС вынесли несколько баллонов с пропаном из гаража.

В результате гараж на 65 квадратных метров выгорел полностью. «ВАЗ-2115» также не устоял перед огнем. Никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.