В центра Орла 9-10 сентября запретят стоянку и проезд из-за прибытия православной святыни

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В центре Орла 9 - 10 сентября будет запрещена стоянка и проезд транспорта. Ограничения связаны с прибытием в город православной святыни: прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщили "КП" в пресс-службе мэрии, 9 сентября стоянка будет запрещена на период времени с 6.00 до 17.00 на территории между памятником Лескову и сквером Маяковского, по от улице Карачевской до 1-й Посадской до Гагарина, по Гагарина от Гостиной до улицы Правый берег реки Орлик. Движение на этом же участке закроют с 15.00 до 17.00.

Также с 6.00 9 сентября до 20.00 10 сентября запретят стоянку и с 15.00 9 сентября до 20.00 10 сентября закроют движение транспорта по улице Гостиной (на участке между домом №2 по Гостиной и сквером Коммунальников) и на Богоявленской площади.

Встреча ковчега со святыми мощами состоится в 16.00 9 сентября, она пройдет возле памятника Лескову. Затем отсюда прошествует крестный ход до Богоявленского собора. В 17.00 начнется всенощное бдение в соборе, возглавит богослужение митрополит Орловский и Болховский Тихон. 9 сентября собор будет открыт до 23.00.