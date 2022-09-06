Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле начался ремонт улиц Базовой и Пионерской. Благоустройство обойдется в 6 и 72 миллиона рублей.

О стартовавших работах сообщает пресс-служба городской администрации. Подрядчик на улице Базовой должен будет отремонтировать проезжую часть и обустроить тротуары до конца ноября.

На Пионерской подрядчик потрудится на участке от улицы Лескова до улицы Максима Горького. Обновят асфальт, появятся плиточные тротуары. По всей длине улицы появятся дополнительное 100 мест для парковки. Работы завершат 30 октября.

– Оба подрядчика вышли на объекты. Так, полотно на улице Пионерской уже отфрезеровано на 80%, ночью процесс продолжится. На улице Базовой бригада установила бортовые камни и приступила к подготовительным работам по благоустройству тротуаров, - рассказали в МКУ «Объединенный муниципальный заказчик».