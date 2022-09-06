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Более сотни орловских семей направили маткапитал на строительство дома. Воспользоваться деньгами в этих целях можно, когда ребенку исполняется три года.

Материнский капитал на строительство или реконструкцию частного жилого дома потратили 135 семей в орловской области. Деньги были направлены на новое жилье, расширение имеющейся жилплощади или на компенсацию затрат на строительство.

Использовать маткапитал в этих целях можно в два этапа. Сначала на счет владельца сертификата поступает половина всей имеющейся суммы. После выполнения основных строительных работ приходит оставшаяся часть денег. Если же стройкой занимается подрядчик, то средства отправят ему напрямую.

- Средства на строительство жилья выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось 3 года. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на их погашение. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка, - уточнили в орловском отделении ПФР.