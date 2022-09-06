Фото: orel-adm.ru

Изображения города Орла появились на сувенирных авторских открытках. Их будут раздавать бесплатно на различных городских мероприятиях.

О новом сувенире Орловщинырассказали в пресс-службе городской администрации. Восемь ярких открыток,созданные творческими орловцами, выбрало экспертное жюри. Всего на конкурс по отбору эскизов поступило более 90 заявок. Тираж серии «Орел в картинках» уже вырос до 12 тысяч экземпляров. Он появился благодаря участию Социально-культурного фонда развития и инновации в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета Орла.

На открытках красуются достопримечательности Орловщины, излюбленные места жителей региона. Первые экземпляры открыток будут раздавать 10 сентября в детском парке с 12.00 до 14.00. В рамках акции «Отправь открытку друзьям и родным» у посетителей появится возможность послать привет из Орла в любую точку страны.

Сувенирные открытки также можно будет получить на любом другом городском мероприятии.