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Орловец утащил телефон знакомого, пока тот спал. На похитителя завели уголовное дело.

В отдел полиции обратился мужчина, приехавший в гости к знакомому в Хотынецкий район. Он рассказал, что пока спал, его мобильник пропал. Стоимость гаджета оценили в семь тысяч рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Воришку искали сотрудники уголовного розыска. Им и оказался тот самый знакомый. Свою вину 27-летний орловец отрицать не стал и рассказал полицейским, как было дело. Стащив сотовый телефон у спящего товарища, он припрятал его в своем сарае.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области уточнили, что в настоящее время имущество изъято, после проведения необходимых следственных действий оно будет возвращено законному владельцу.