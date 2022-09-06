Фото: администрация города Ливны

Медсестра из Ливен направилась в зону специальной военной операции на Украине. Она пробудет там по контракту 6 месяцев.

Два жителя Ливенского района выразили желание отправиться в зону проведения специальной военной операции: медсестра Валентина и доброволец Альберт. Об этом рассказали в администрации города Ливны.

Родные и друзья провожали добровольцев со сборного пункта. С напутствиями и пожеланием скорейшего возвращения домой к ним обратился глава города и военком. Также на службу их благословил отец Иоанн.

– Именно мы – люди старшего возраста, опытные, у кого дети уже выросли, должны сейчас помочь нашей Родине, нашей армии. Я не желаю нашим детям, нашим сыновьям попасть на фронт, но если придется – у них будет перед глазами пример отцов, - сказал Альберт.

После заключения контрактов у орловцев появятся социальные гарантии и другие меры поддержки. Всем, кто заключает контракт из Ливенского военного комиссариата, выплачивается единовременно 100 тысяч рублей.