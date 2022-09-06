Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Орле начались дополнительные периоды сдачи ЕГЭ. Первым для выпускников стал экзамен по математике.

Сентябрьский Единый государственный экзамен начали сдавать те выпускники, которые не прошли итоговую аттестацию в основной экзаменационный период. Пункт его проведения организовали на базе Некрасовской школы-интерната. Так, 5 сентября, уже прошел экзамен по математике базового уровня. Его писали 11 человек.

Вскоре пройдет ЕГЭ по русскому языку. Поучаствовать в нем планируют три выпускника. Кроме того, для этих двух предметов предусмотрен резервный день – 20 сентября.

По информации Департамента образования, к дополнительному периоду проведения ЕГЭ предъявляются такие же серьезные требования, как и к основному. В пункте проведения ЕГЭ присутствуют общественные наблюдатели, есть онлайн видеонаблюдение.