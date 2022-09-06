В Орловской области обсуждают возможность строительства крематория

В Орловской области может появиться крематорий. Его строительство и реализацию проекта чиновники обсудили с потенциальным инвестором.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, взяться за работу может предприятие, специализирующееся на производстве компрессорного оборудования. Состоялась встреча директора компании ГК «Орелкомпрессормаш» Игоря Любченкова и начальника департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергея Антонцева.

Пока что Антонцев и Любченков обсудили в целом возможность строительства крематория и сопутствующие воплощению в жизнь этого инвестпроекта моменты.

На сегодняшний день ближайший к Орлу крематорий расположен в Туле.