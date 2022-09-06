Орловцы проголосуют за лучшего, по их мнению, участкового Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области выберут народного участкового выберут лучшего участкового. С 11 сентября стартует ежегодный одноименный конкурс.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» как обычно пройдет в три этапа. Первый из них, региональный, стартует на Орловщине 11 сентября. В нем поучаствуют орловские участковые уполномоченные полиции с трехлетним стажем службы и не имеющие нареканий к своей работе.

- Информация о конкурсантах будет размещена на официальном сайте УМВД России по Орловской области в специальном разделе. С 11 по 20 сентября каждый из жителей региона сможет отдать свой голос за полицейского, которыйпо их мнению наиболее соответствует образу участкового уполномоченного полиции, - рассказали о профессиональном состязании в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором этапе конкурса «Народный участковый». Лучший полицейский представит регион во всероссийском этапе конкурса.