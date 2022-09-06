В Орле пока не планируют давать старт отопительному сезону

Несмотря на прохладную погоду, отопления пока что в квартирах ждать не стоит Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле старта отопительному сезону пока давать не планируют, не смотря на достаточно холодный сентябрь. Решения о начале запуска отопления не принято.

Насущную тему орловцы подняли во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова, который он провел 5 сентября. В ночное время сейчас столбики термометров опускаются до +3..+4 градусов, горожане жалуются на холод в домах. Однако, по словам главы регионе, ожидается бабье лето, так что говорить в начале сентября о старте отопительного сезона рано.

Согласился с Клычковым и мэр Юрий Парахин, который отметился в комментариях под записями прямого эфира.

- Есть норматив, согласно которому пуск отопления осуществляется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов. Но будем ориентироваться на сопутствующие условия, конечно, - отметил глава города.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие ночи температура опустится до +2 градусов, в конце недели днем ожидается всего +13.