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Здоровье6 сентября 2022 9:26

В Орловской области выявили 340 случаев COVID-19 за сутки

Выздоровели 392 человека
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 340 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 392 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 6 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Всего зафиксированных случаев заражения на Орловщине – 120 851. Из них 340 – за последние сутки.

С начала пандемии орловцы закрыли больничные по ковиду 116 294 раза. За последние сутки победили болезнь 392 местных жителя.

Медики увезли в больницу 24 заразившихся. За сутки умер 1 человек. Всего за время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1 942 человек в Орловской области.