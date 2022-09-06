Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 340 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 392 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 6 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Всего зафиксированных случаев заражения на Орловщине – 120 851. Из них 340 – за последние сутки.

С начала пандемии орловцы закрыли больничные по ковиду 116 294 раза. За последние сутки победили болезнь 392 местных жителя.

Медики увезли в больницу 24 заразившихся. За сутки умер 1 человек. Всего за время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1 942 человек в Орловской области.