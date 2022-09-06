Фото: пресс-служба правительства региона

«Главгосэкспертиза» одобрила достройку орловского «Титаника». Областной медцентр рассчитан на 350 коек.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по продолжению строительства Орловской областной клинической больницы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Принимая решение, в том числе о субсидировании из областного бюджета расходов на завершение строительства центра, Правительство области руководствовалось не только задачами завершения долгостроя и вовлечения затраченных капиталовложений в эффективный медицинский сервис для населения. Но и стратегическими планами повышения охвата и повышения качества оказания медуслуг в регионе, реализации нацпроектов в социальной сфере, − рассказал глава региона Андрей Клычков.

Из 350 коек, 18 планируется сделать в блоке интенсивной терапии. Во время пересмотра концепции решили добавить несколько расширить проект: добавить ординаторскую, процедурные и отделение ультразвуковой и функциональной диагностики.

Часть конструкций планируется восстановить, а часть заменят на новые. Центр хотят оснастить современным оборудованием и адаптировать для маломобильных граждан.